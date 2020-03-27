2020-03-27T14:36:30+03:00
Происшествия

На птицефабрике в Ленобласти работал подпольный цех с алкоголем

На готовые бутылки со спиртным рабочие наклеивали поддельные акцизные марки
Петр КИБЕР
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На областной птицефабрике работал подпольный цех с алкоголем.На областной птицефабрике работал подпольный цех с алкоголем.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Не только курицу и яйца, как оказалось, производили на территории птицефабрики в поселке Лаголово, что в Ломоносовском районе Ленинградской области. Здесь еще работал и цех, по наклейке акцизных марок на паленую водку и прочее спиртное.

- По версии полиции, злоумышленники незаконно производили маркировку алкогольной продукции заведомо поддельными федеральными специальными марками, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петерургу и Ленобласти.

В бутылки с алкогольной «жидкостью», на которые клеились акцизы, были имитированы под известные бренды.

В ходе операции, полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели несколько обысков по домам организаторов нелегального бизнеса. Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 23 лет и 51 года.

Уголовное дело заведено по статье за использование поддельных акцизных марок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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