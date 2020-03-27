2020-03-27T14:38:32+03:00
Общество

Более 5 тысяч человек сдали анализ на коронавирус в Ленобласти

В регионе отрыты 23 пункта для проверки на китайскую инфекцию
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградской области более 5 тысяч жителей прошли тесты на коронавирусВ Ленинградской области более 5 тысяч жителей прошли тесты на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области принимаются серьезные меры для профилактики распространения коронавируса. Так, на пятницу, 27 марта, в регионе более 5 тысяч жителей сдали тесты на наличие инфекции. Большинство из них за последний месяц посещали заграничные страны.

- На коронавирусную инфекцию прошли лабораторные исследования 5142 жителя региона. Из них 1539 человек не выезжали из страны и не имели контактов с гражданами, вернувшимися из-за рубежа, - рассказали в администрации Ленобласти.

На данный момент в области насчитывается три случая заболевания. Все пациенты находятся в Боткинской больнице в Петербурге. Губернатор Александр Дрозденко отмечает стабильную ситуацию в регионе.

Анализы жители региона могут сдать в 23 пунктах лечебно-профилактических учреждений, которые расположены во всех районах Ленинградской области. Тестирование проводится в будние дни с 9:00 до 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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