2020-03-27T14:46:45+03:00
Общество

Одна из управляющих компаний Петербурга разрешила пожилым не платить за ЖКХ

Предложение касается жителей старше 65 лет
Алина ЧЕМЕРИС
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Не платить по счетам разрешат пожилым собственникам жильяНе платить по счетам разрешат пожилым собственникам жильяФото: Артем КИЛЬКИН
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Пожалеть стариков и освободить их от коммунальных платежей за апрель 2020 года решила управляющая компания трех жилых комплексов: «Юнтолово», «Северная долина» и «Панорама 360». Воспользоваться услугой могут жители от 65 лет.

- Наше предложение распространяется на собственников жилья. Чтобы получить возможность не оплачивать квитанции за апрель 2020 года, нужно предоставить копии паспорта, документов на квартиру и написать заявление в свободной форме. Подать их можно онлайн: через личный кабинет или выслать на электронную почту, - пояснили «Комсомолке» в управляющей компании.

Позаботиться о пожилых петербуржцах коммунальщики решили из-за того, что в период пандемии бабушки и дедушки оказались в группе риска, и теперь вынуждены все свое время проводить дома. Новая льгота, уверены в управляющей компании, поможет жителям преклонного возраста сэкономить деньги на еду и лекарства.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что одна из петербургских компаний запустила круглосуточную горячую линию по вопросам коронавируса для пожилых людей.

Путин допускает, что Россия победит коронавирус через 2-3 месяца.Президент России выразил надежду на то, что с ситуацией с коронавирусной инфекцией удастся "расправиться" раньше, чем за два-три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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