Криптофермы, укравшие электричества на 15 миллионов, обнаружили в Ленобласти

27 Март 2020 2020-03-27T15:01:28+03:00

В Петербурге и Ленобласти нашли криптофермы, незаконно подключившиеся к электросетям Фото: принтскрин видео.

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Сотрудники полиции в Петербурге и Ленинградской области обнаружили фермы по добыче криптовалюты, которые незаконно подключались к электросетям. Как стало известно в пятницу, 27 марта, «фермеры» использовались модифицированные электрические счетчики, запрограммированные на занижение показаний расхода электроэнергии.

- Для создания так называемых криптоферм осуществлялось незаконное подключение к электросетям и установка специального оборудования для добычи криптовалюты на восьми различных объектах. Среди них заброшенное здание бывшей птицефабрики в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области, здание базы отдыха в поселке Рощино, а также ряд жилых помещений, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, ущерб для энергоснабжающих компаний ежемесячно составлял порядка 15 миллионов рублей, такую же сумму майнеры получали в качестве незаконного дохода. Сгенерированную криптовалюту сообщники направляли на биржи, расположенные за пределами Российской Федерации, а затем обналичивали.

Во время обысков у подозреваемых обнаружено полторы тысячи единиц специального оборудования, свыше двух миллионов рублей, 100 модифицированных электрических счетчиков, запрограммированных на занижение показаний расхода электроэнергии с пультами дистанционного управления. Также изъято 150 пломб и голографических этикеток, имеющих явные признаки подделки, 5 пломбираторов, 10 устройств для вскрытия и модификации сертифицированных счетчиков учета расхода электроэнергии. Кроме того, изъяты смартфоны с перепиской, имеющей доказательственное значение для уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/769141" frameborder="0"></iframe> В Петербурге и Ленобласти полицейские выявили незаконное подключение к электросетям для создания ферм по добыче криптовалюты.

ИСТОЧНИК KP.RU