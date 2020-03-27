Как с 30 марта по 5 апреля будут работать городские и пригородные автобусы в Петербурге

27 Март 2020 2020-03-27T15:34:43+03:00

Стало известно, как будут работать автобусы на следующей неделе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Крупнейший перевозчик в Санкт-Петербурге «Пассажиравтотранс» рассказал, как будут работать городские и пригородные автобусы 30 марта по 5 апреля. Речь идет только о тех маршрутах, которые относятся к ведению транспортной компании.

- В период с 30 марта по 5 апреля все городские и пригородные автобусы «Пассажиравтотранса» работают по графику воскресных дней, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Исключения составляют маршруты № 90 и № 195, их оставят в графике будних дней. А маршруты №№ 84, 113, 115, 134шк, 162, 356шк будут закрыты.

Также, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга с 28 марта по 5 апреля в автобусах не будут действовать льготные и бесплатные проездные для пенсионеров, школьников и других категорий пассажиров.

Изменения коснулись и международных и междугородних автобусов. Точное расписание отправлений можно узнать на сайте или в справочной Автовокзала.

Напомним, что в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля в Петербурге отменят почти все маршрутки. Все указанные меры приняты для того, чтобы горожане оставались дома и не способствовали распространению коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU