2020-03-27T15:22:10+03:00
Общество

Из-за карантина в Петербурге мигрантам продлят документы без привлечения к ответственности

Иностранным туристам также продлят действие виз в случае их истечения
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за карантина в связи с коронавирусом в Петербурге мигрантам продлят документы без привлечения к ответственностиИз-за карантина в связи с коронавирусом в Петербурге мигрантам продлят документы без привлечения к ответственностиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В связи с карантином из-за коронавируса иностранным гражданам, которые не успели своевременно обратиться в подразделения по вопросам миграции, продлят документы без привлечения к административной ответственности. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

- Также иностранные граждане, которые приехали в Петербург в частном порядке или в качестве туристов, будет продлен истекающий срок действия имеющихся виз на 90 дней, в случае обращения в органы после истечения срока с последующей выдачей транзитных виз для выезда с территории Российской Федерации, - сообщили в МВД.

Иностранные граждане, прибывшие в Россию на основании виз, с целью въезда «деловая», «коммерческая», «служебная» также будет продлен срок пребывания в стране при соблюдении тех же условий и таким же определенным порядком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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