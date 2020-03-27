Из-за карантина в Петербурге мигрантам продлят документы без привлечения к ответственности

27 Март 2020 2020-03-27T15:22:10+03:00

Из-за карантина в связи с коронавирусом в Петербурге мигрантам продлят документы без привлечения к ответственности Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В связи с карантином из-за коронавируса иностранным гражданам, которые не успели своевременно обратиться в подразделения по вопросам миграции, продлят документы без привлечения к административной ответственности. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

- Также иностранные граждане, которые приехали в Петербург в частном порядке или в качестве туристов, будет продлен истекающий срок действия имеющихся виз на 90 дней, в случае обращения в органы после истечения срока с последующей выдачей транзитных виз для выезда с территории Российской Федерации, - сообщили в МВД.

Иностранные граждане, прибывшие в Россию на основании виз, с целью въезда «деловая», «коммерческая», «служебная» также будет продлен срок пребывания в стране при соблюдении тех же условий и таким же определенным порядком.

ИСТОЧНИК KP.RU