Из-за карантина в Петербурге мигрантам продлят документы без привлечения к ответственности
В связи с карантином из-за коронавируса иностранным гражданам, которые не успели своевременно обратиться в подразделения по вопросам миграции, продлят документы без привлечения к административной ответственности. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
- Также иностранные граждане, которые приехали в Петербург в частном порядке или в качестве туристов, будет продлен истекающий срок действия имеющихся виз на 90 дней, в случае обращения в органы после истечения срока с последующей выдачей транзитных виз для выезда с территории Российской Федерации, - сообщили в МВД.
Иностранные граждане, прибывшие в Россию на основании виз, с целью въезда «деловая», «коммерческая», «служебная» также будет продлен срок пребывания в стране при соблюдении тех же условий и таким же определенным порядком.
ИСТОЧНИК KP.RU