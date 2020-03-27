2020-03-27T15:33:50+03:00
Происшествия

Отец историка Соколова, убившего невесту-аспирантку, после ядерных испытаний находится при смерти

Экс-преподаватель СПбГУ рассказал об этом в суде
Роман ЛЯЛИН
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Олег Соколов попросил отпустить его под домашний арестОлег Соколов попросил отпустить его под домашний арестФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге начался суд по продлению ареста историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Экс-преподавателя СПбГУ вывели на заседании по видео из СИЗО Москвы. Историк попросил отпустить его под домашний арест.

- Я призываю проявить гуманность не ко мне, ко мне будет применено суровое наказание, которое я приму, - перешел на крик историк Соколов. - Прошу проявить гуманность к моим родителям. Отец при смерти, не может ходить. Точно не доживет до моего возвращения. Он инженер, полковник морской авиации. Провел 42 испытания ядерного оружия на Новой земле. Он был облучен. Он находится в тяжелейшем состоянии. Он меня больше не увидит. Мой отец получал боевые награды. Он отдал Родине свою жизнь. У него непутевый сын. Но почему нужно лишать его возможности попрощаться. Может, ему осталось несколько месяцев.

Олег Соколов также заявил, что его мать пережила блокаду.

- И ей даже некому принести еды, - прокричал Соколов. - Они боятся. Они старики. Я мог бы не только попрощаться, помочь им немножко хотя бы. Решить материальные вопросы с их будущими похоронами. Я просто молю, только ради моих родителей. Скрыться невозможно. Следствие полностью завершено. Я смогу попрощаться с людьми, которые заслужили перед родиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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