Товарный поезд сбил автомобиль на переезде на Народного Ополчения

27 Март 2020 2020-03-27T15:35:56+03:00

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ЧП произошло на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Около часа дня в пятницу, 27 марта, на железнодорожном переезде случилась авария. Товарный поезд сбил автомобиль. Движение на участке временно затруднено. На месте дежурят экстренные службы. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

- На железнодорожном переезде напротив дома 221 по проспекту Народного ополчения товарный поезд сбил машину, - рассказала свидетельница ЧП.

По рассказам очевидцев, в месту ДТП съехались машины скорой помощи, аварийный автомобиль, пожарная машина, а также полиция. В 14:20 товарный состав уехал.

Судя по фото с места ДТП, пострадал автомобиль серебристого цвета, смята «морда». В каком состоянии находится водитель машины, на данный момент не известно. Некоторые очевидцы сообщают, что он также уехал с места ЧП.

Официального комментария от управления ГИБДД еще не поступило. После проверки инспекторы установят все обстоятельства произошедшего.

Товарный поезд сбил автомобиль на железнодорожном переезде в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU