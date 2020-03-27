2020-03-27T16:41:50+03:00
Дом. Семья

Кот четыре дня просидел за батареей в доме на Таллинской улице

Хвостатый застрял за радиатором, спрятавшись после переезда в новый дом
Лилия КОЗЛОВА
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Кот из-за стресса четыре дня просидел за батареей в квартире в ПетербургеКот из-за стресса четыре дня просидел за батареей в квартире в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Кот по имени Гриша некогда жил в приюте. Но ему повезло и он переехал в дом на Таллинской улице. Однако стресс от переезда взял вверх и кот в ужасе залез за батарею, где и застрял. О спасении кота из заточения в пятницу, 27 марта, рассказали волонтеры из Кошкиспас».

- Очень красивый котик Гриша в доме на Таллинской улице. Неделя как из приюта. Залез за батарею и не выходил даже поесть. Сидел четыре дня, - рассказали спасатели.

Предполагалось, что кота надо будет вызволять с ломом и перфоратором, но все обошлось без серьезных приключений.

- Кота вытащили быстро, значимого давления это время его тело не испытывало, краш синдрома нет и быть не может. Вытащили быстро, но потом еще скакали за котом по всей комнате, чтобы отдать его заявительнице лично в руки и не дать уйти обратно за батарею, - улыбаясь поведали волонтеры.

После того, как кота спасли и вернули хозяйке, она пообещала закрыть батарею, чтобы снова не произошло инцидента.

- Желаем Грише скорейшей адаптации дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

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