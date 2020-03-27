В Петербурге останавливают трансляций онлайн-концертов и спектаклей

27 Март 2020 2020-03-27T16:41:51+03:00

В Петербурге приостановили онлайн-спектакли и другие мероприятия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Будут доступны только архивные материалы и заранее записанные экскурсии

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В Петербурге приостанавливается проект онлайн-спектаклей, концертов, экскурсий и прочих трансляций, которые велись в последние дни. Из-за мер против коронавируса, посещение музеев, театров и других учреждений будет запрещено. А значит и выступать перед зрителем, пусть и виртуальным, станет некому.

- С 26 марта 2020 года временно приостанавливается проведение любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц. В этой связи в указанный период проведение прямых трансляций спектаклей, экскурсий, концертов, лекций из учреждений культуры отменяется, - сообщает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Однако, как отмечают в ведомстве, на интернет-ресурсах культурных учреждений останется доступным архивное видео, например концертов и спектаклей в записи, виртуальных туров и аудиогидов.

Так, Суворовский музей запускает цикл виртуальных экскурсий «Экспонаты с секретом». Видеоролики длиной от 2 до 5 минут, расскажут о тайнах основной экспозиции музея и его фондов.

А в рамках проекта «Искусство на диване» Капелла Санкт-Петербурга запускает серию виртуальных туров по художественным выставкам. Со зрителями будут общаться не кураторы, а сами авторы представленных картин.

В комитете по Культуре призывают петербуржцев оставаться дома в ближайшую неделю и напоминают, что с 28 марта по 5 апреля будут закрыты городские парки, сады и скверы.

ИСТОЧНИК KP.RU