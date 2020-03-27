2020-03-27T16:54:38+03:00
Общество

Из-за коронавируса метро Петербурга переходит на график выходного дня

Интервал поездов увеличится, а некоторые вестибюли будут закрыты
Лилия КОЗЛОВА
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Метро Петербурга переходит на "график выходного дня" из-за коронавирусаМетро Петербурга переходит на "график выходного дня" из-за коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В связи с пандемией коронавируса, в Петербурге вводится ряд мер для профилактики распространения инфекции. С 28 марта по 5 апреля работа большинства предприятий, компаний и магазинов приостанавливается. Также и метрополитен переходит на «график выходного дня».

- В связи с существенным сокращением пассажиропотока, связанным с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции, Петербургский метрополитен в период с 30 марта по 4 апреля года временно переходит на работу по «графику выходного дня», - сообщили в подземке.

Это будет касаться движения поездов и работы вестибюлей станций. Так, интервал прибытия составов увеличится, а вестибюли станций «Технологический институт 1», «Достоевская» и «Площадь Александра Невского 2» закрыты для входа и выхода пассажиров.

Напомним, что из-за карантина в метро почти на миллион снизился пассажиропоток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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