2020-03-27T17:02:53+03:00
Общество

Власти Ленобласти уточнили, как будут работать детские саду и школы в выходную неделю

Дату начала учебы пришлось перенести из-за коронавируса
Петр КИБЕР
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Школы и вузы в Ленобласти закроют, а вот детсады работать будут.Школы и вузы в Ленобласти закроют, а вот детсады работать будут.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Ленинградской области утвердили окончательный вариант работы учебных и дошкольных учреждений в ближайшую неделю. После многочисленных изменений, было решено учеников распустить по домам, а воспитанников детсадов собрать в дежурные группы.

- Школы, колледжи и вузы Ленинградской области с 30 марта по 3 апреля приостановят свою работу. Дистанционное обучение школьников, к которому ранее планировалось приступить с 30 марта, начнется с 6 апреля, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Первоначальные планы пришлось изменить после того, как президент России Владимир Путин в своем обращении объявил следующую неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Это сделано для того, чтобы люди максимально остались дома и не дали шанса распространиться коронавирусу.

Что касается детских садов, тот тут все немного иначе. Так как часть взрослых все равно будет работать, то садики было решено не закрывать. На неделе будут работать дежурные группы, при этом малышам станут проверять температуру, а в помещениях проводить дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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