Полиция не нашла в действиях китаянки, которая выкинула в мусорку больную искалеченную собаку, жестокого обращения с животными

27 Март 2020 2020-03-27T17:08:33+03:00

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История с истощенным терьером, которого бывшая хозяйка выбросила в мусорку в ЖК «Палаццио» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, в свое время всколыхнула чуть ли не весь город. Возмущенные поступком женщины жильцы подали на нее заявление в полицию. На днях оттуда пришел неожиданный ответ — признаков жестокого обращения с животными не обнаружено. Об этом «Комсомолке» сегодня, 27 марта, рассказали участники событий.

- Мы посоветовали заявительнице обжаловать это решение в прокуратуре, - уточнил новый хозяин собаки Леонид Васильев. - Не очень понятно, проводились ли вообще следственные действия, или участковый просто выждал какое-то время и прислал такой ответ. Выбросить животное в мусор, не лечить его от энцефалита — разве это не жестоко?

Между тем сам спасенный из мусорки терьер уже вполне оправился от пережитого и обжился в новой квартире. Новые хозяева назвали его Гарри — как Гарри Поттер, «мальчик, который выжил».

ИСТОЧНИК KP.RU