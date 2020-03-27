2020-03-27T18:37:56+03:00
Происшествия

В пансионате «Заря», где находится карантинный центр, сработала пожарная сигнализация

На вызов моментально отреагировали спасатели
Петр КИБЕР
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Петербургские спасатели выезжали по вызову в пансионат "Заря".Петербургские спасатели выезжали по вызову в пансионат "Заря".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На срочный вызов днем 27 марта выезжали петербургские спасатели. Причем звонок о сработавшей пожарной сигнализации пришел не откуда-то, а из пансионата «Заря», где расположен карантинный центр по коронавирусу. Учитывая все обстоятельства, пожарные, не теряя ни минуты, выдвинулись в сторону Репино.

- В 16.32 поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в административном здании на территории пансионата «Заря» в Курортном районе. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения выяснили, что административный корпус находится не на территории данного пансионата, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

А еще через некоторое время, после обследования здания, стало понятно, что сигнал оказался и вовсе ложным. Ни огня, ни дыма не нашлось.

Напомним, что в самом пансионате на данный момент находятся 20 человек, в том числе семья с двумя детьми, которые нарушили режим самоизоляции и были принудительно помещены на 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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