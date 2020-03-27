Адвокат историка Соколова, убившего аспирантку, заподозрил у себя коронавирус после суда
Адвокат историка Олега Соколова, убившего 24-летнюю аспирантку, в Кировском районном суде Петербурга принимал участие в заседании по продлении меры пресечения. На заседании суд решил оставить экс-преподавателя СПбГУ в СИЗО еще на шесть месяцев до сентября. Сам защитник вместе с обвиняемым просили домашний арест. На заседании ограничили число посетителей из-за мер, принимаемых в связи с распространением коронавирусу.
После заседания Александр Почуев провел пресс-подход возле здания суда. Через час после этого адвокат опубликовал фото в маске возле здания больницы, заявив, что ему стало плохо.
- Еще на суде почувствовал хандру, - сообщил адвокат. - Думал духота. Вышел, поплохело. Решил сдать анализы и уйти в самоизоляцию, поскольку был в Москве и встречался с многими добрыми людьми и пользовался сапсаном.
Анализы, по словам Александра Почуева, он получит после 3 марта. Следующее заседание назначено на 9 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU