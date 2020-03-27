Как будут работать отделения Почты России в Санкт-Петербурге на нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля 2020
Почта России опубликовала режим работы на следующей неделе, которая указом президента России объявлена выходной. Так, в период с 30 марта по 1 апреля 2020 года из-за мер против коронавируса, все отделения в Санкт-Петербурге, кроме одного , перестанут принимать посетителей.
- Чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, большая часть отделений почтовой связи, за исключением ОПС с круглосуточным режимом работы, будут недоступны для посещения клиентами, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Почты России.
В Санкт-Петербурге речь идет о единственном круглосуточном отделении, расположенном на Невском проспекте, 87А/2. Здесь продолжат принимать клиентов.
При этом почта работать не перестанет. Во всех отделениях города останутся почтальоны, которые будут разносить письма, газеты и прочую корреспонденцию.
Есть вероятность, что особый режим работы почты продлят по 3 апреля включительно. Об этом обещают сообщить позднее. А пока петербуржцам советуют оформлять все услуги по интернету.
ИСТОЧНИК KP.RU