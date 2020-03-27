2020-03-27T19:02:30+03:00
Общество

Теплосеть переходит на усиленный режим работы из-за выходной недели

С 27 марта по 6 апреля все ремонтные бригады будут находиться в полной готовности
Петр КИБЕР
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Петербургские коммунальщики переходят на усиленный режим работы.Петербургские коммунальщики переходят на усиленный режим работы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, в России объявлена нерабочей. Фактически это значит, что с вечера пятницы по домам отправятся миллионы Россиян и, в их числе, 5 миллионов петербуржцев. Но одновременно с этим наступает «горячее» время для коммунальщиков. Которые, из-за возросшей нагрузки на сети, будут во всеоружии.

- С 27 марта по 6 апреля в целях обеспечения бесперебойной и надежной работы оборудования тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме, - сообщает пресс-служба компании.

В напряженный период будут созданы дополнительные дежурные бригады ремонтников, которые выйдут в круглосуточный график работы. Все аварийно-диспетчерские службы «Теплосети» переведены в состояние повышенной готовности.

В случае ЧП горожан убедительно просят не подходить к местам прорыва горячей воды, а звонить по номерам 004 и 112.

Напомним, что решение объявить неделю выходной, принято для того, чтобы жители России оставались все это время дома, свели личные контакты к минимуму и тем самым не дали распространяться коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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