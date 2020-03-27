2020-03-27T19:19:06+03:00
Происшествия

Воспитательницу детского сада в Петербурге обвинили в смерти по неосторожности малютки, застрявшей в лестнице

Следователи считают, что женщина отвлекалась на посторонние занятия и не следила за детьми
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности воспитательнице детского сада.В Петербурге предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности воспитательнице детского сада.
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Воспитательнице детского сада, где погибла трехлетняя девочка после прогулки, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Напомним, трагедия произошла днем 26 марта в дошкольном учреждении №100 Калининского района. Воспитательница вышла гулять с небольшой группой из 8 малышей. Внезапно один ребенок резко потерял сознание и упал.

Следователи считают, что 29-летняя женщина не следила за детьми, отвлекаясь на свои дела. Ранее смерть девочки констатировали «по неустановленной причине». Сейчас сотрудники СК России установили, что происходило в те роковые минуты на самом деле.

- В отсутствии должного присмотра малолетняя девочка повисла между перегородками игровой лестницы, застряв головой между ними таким образом, что самостоятельно освободиться не смогла. Она находилась в таком положении не менее 9 минут 27 секунд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Петербургу.

Воспитательница около 10 минут не замечала беду, в которой оказалась малышка. Как итог – девочка получила тупую травму шеи с повреждением спинного мозга. Она умерла прямо на месте происшествия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для воспитательницы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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