Еще трех маленьких тюленят спасли в Петербурге

27 Март 2020 2020-03-27T19:31:54+03:00

Серый тюлень, которого нашли петербуржцы и привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих Фото: СОЦСЕТИ

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Детеныша балтийской кольчатой нерпы сегодня нашли у дамбы. Малыша вовремя обнаружили местные жители. Спасти удалось также и маленького серого тюленя. Об этом в своем сообществе ВКонтакте сообщают волонтеры Фонда друзей балтийской нерпы.

Еще одну балтийскую нерпу зоологи обнаружили вчера вечером на прибрежном льду в Сестрорецке. Как сообщают волонтеры, он был истощен и барахтался в холодной воде. В итоге малыш все-таки выполз на берег, и его удалось подобрать.

Малышам предстоит лечение и реабилитацияФото: СОЦСЕТИ

Таким образом, за минувшие сутки в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих поступили три новых постояльца. Теперь им предстоит лечение и реабилитация. Зоологи из Фонда друзей балтийской нерпы просят петербуржцев, прогуливаясь вдоль берега, быть особенно внимательными. Рядом еще могут оказаться детеныши, которым нужна помощь.

- Просим всех, кто на берегу в Курортном и Приморском районах, ходить, смотреть и слушать. Потеряшки там есть и будут выползать на берег, - сообщают они в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU