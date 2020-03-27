2020-03-27T19:36:20+03:00
Общество

Аномальные пробки сковали Петербург перед нерабочей неделей

Горожане ринулись в торговые центры и крупные магазины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Перед нерабочей неделей из-за коронавируса дороги Петербурга сковали жесткие пробки.Перед нерабочей неделей из-за коронавируса дороги Петербурга сковали жесткие пробки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу 27 марта в Петербурге зафиксировали аномальные пробки в преддверии нерабочей недели из-за коронавируса. В основном, автолюбители направились в крупные торговые центры и магазины, многие из которых закроются с 28 марта. Традиционно «порадовал» центр Петербурга, где загруженность дорог особенно высокая.

- К 7 вечера на Невском проспекте пробки значительно выше обычного. Загруженность магистрали к площади Александра Невского составляет 10 баллов, что на 2 балла выше среднего показателя. Неожиданно плотное движение сейчас на Литейном – Загородном. Загруженность магистрали к Литейному мосту — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного, - сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Водители шутят в «разговорчиках» приложения «Яндекс.Карт», что они торопятся на карантин и называют плотный трафик «коронапробкой».

Но самую протяженную загруженность дорог наблюдают на внешней стороне КАД от Пулковского шоссе до проспекта Обуховской обороны. Там длина пробки составляет почти 11 километров. Необычный трафик был даже на ЗСД на участке от набережной Макарова до улицы Оптиков. Там дневная пробка растянулась на 5 километров из-за аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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