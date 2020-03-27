2020-03-27T19:37:28+03:00
Общество

На учениях войск биологической защиты развернули полевые кухни и хлебозавод

На полигонах Западного военного округа отрабатывают действия в условиях пандемии коронавируса
Петр КИБЕР
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Под Петербургом проходят учения войск биологической защиты.Под Петербургом проходят учения войск биологической защиты.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Военнослужащие Западного военного округа Минобороны России проводят учения, в ходе которых различные виды войск отрабатывают действия в условиях пандемии. В частном случае – коронавируса. Так, под Петербургом были развернуты полевые хлебозаводы.

- В Ленинградской области на учениях для военных ЗВО были развернуты полевые хлебозаводы, кухни и бани и прачечные, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отметим, что масштабные учения идут с 25 марта и завершаться 28 числа. По их легенде военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны оградить «зараженный» периметр, не дать вирусу распространиться и очистить территорию от инфекции.

Учения проходят на полигоне Кирилловский, в них задействованы военная и специальная техника, включая передвижные комплексы химической защиты, дегазационный комплект войсковой ДКВ, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы лабораторий полевых КЛП-10 и так далее.

А региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно собирает сведения и анализирует условную эпидемиологическую обстановку в районе учений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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