2020-03-27T20:02:41+03:00
Общество

Пансионаты и санатории Петербурга могут закрыться до июня

Здесь уже перестали принимать клиентов и делать брони на отдых
Петр КИБЕР
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Санатории и пансионаты Петербурга перестали принимать отдыхающих.Санатории и пансионаты Петербурга перестали принимать отдыхающих.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новые меры по нераспространению коронавируса могут привести к закрытию всех петербургских санаториев и пансионатов, которые работают в курортной зоне. Такое распоряжение утром 27 марта подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, а уже днем пятницы городские учреждения перестали принимать заявки на отдых

- Нет, работать на следующей неделе не будем, мы закрыты на карантин. Скорее всего, до 1 июня будем закрыты вообще. Те, кто сейчас есть, доотдыхают, и все, мы никого не селим больше, - заявили «Мойке 78» в пансионате «Балтийский берег».

Аналогичные слова журналисты услышали и от руководства «Сестрорецкого курорта», «Белых ночей» и так далее.

Пока точно по срокам работники пансионатов и санаториев не знаю, сколько продлятся их вынужденные каникулы. Возможно весь апрель, а может и дольше. Впрочем, в постановлении правительства России черным по белому написано: «до 1 июня временно приостанавливают работу гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря».

Это сделано для того, чтобы избежать наплыва туристов в курортные зоны и пресечь возможное распространение коронавируса. Отметим, что все базы отдыха и туристические места также закрыли власти Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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