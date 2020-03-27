Бизнесменам из Ленобласти не грозит неустойка из-за признания коронавируса форс-мажором
В Ленобласти коронавирус официально признали форс-мажором, согласно последним изменениям в постановлении правительства региона по поводу предотвращения распространения опасной инфекции. Получается, что предприниматели смогут избежать начисления неустойки, если они брали деньги в кредит и просрочили сроки выплаты. А контрагенты не смогут взыскивать убытки.
- Новым документом установлено, что «распространение новой коронавирусной инфекции COVID19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности», - поясняет пресс-служба правительства Ленобласти.
Напомним, ранее власти Ленобласти заявили, что во время нерабочей недели транспорт в регионе продолжит работать по режиму выходного дня. Льготный проезд сохранится, как и все маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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