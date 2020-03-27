Петербуржцев попросили сидеть дома во время нерабочей недели

27 Март 2020 2020-03-27T20:36:16+03:00

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Накануне внезапной нерабочей недели, установленной президентом Владимиром Путиным из-за коронавируса, власти Петербурга попросили горожан провести внеочередные каникулы дома. Для этого губернатор Александр Беглов выступил с официальным обращением к жителям Северной столицы, отметив, что лишь полная самоизоляция является ключевой мерой защиты от развития эпидемии опасной инфекции на сегодняшний день.

- Это разумная предосторожность, чтобы однажды не пришлось корить себя за беспечность. Каждый из нас отвечает не только за себя. Болезнь не щадит ни стариков, ни детей. У каждого из нас перед глазами история развития эпидемии в Италии. Мы должны сделать все, чтобы не допустить такого сценария в России. Аргументы против режима самоизоляции могут приводить только безответственные и циничные люди, - говорит губернатор.

В конце обращения Александр Беглов сравнил текущую ситуацию с выгоранием леса. Чтобы защитить жилье от огня, нужно пропахать полосы и отрезать путь пламени. Изоляция дома – это способ отрезать путь вирусу.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в Петербурге закроются множество ТЦ, магазинов, развлекательных и культурных заведений и парков.

ИСТОЧНИК KP.RU