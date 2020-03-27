2020-03-27T21:08:04+03:00
Происшествия

В аварии грузового поезда и «Тойоты» погибла женщина

Она была за рулем иномарки и не пережила жесткого столкновения с поездом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Водитель-женщина погибла после столкновения с поездом в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspbВодитель-женщина погибла после столкновения с поездом в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb
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Сотрудники ГИБДД Петербурга рассказали подробности страшной аварии грузового поезда и маленькой «Тойоты» на железнодорожном переезде у дома №221 на проспекте Народного Ополчения. Оказалось, что женщина, которая была за рулем иномарки, погибла на месте после жесткого удара. По неизвестной причине, ровно в 14:00 водитель не заметила поезд, несущийся на нее.

- Погибшая – женщина 1979 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. По факту ДТП все еще проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

После происшествия движение на участке временно затруднилось. На месте находились спасатели МЧС, полицейские и врачи скорой помощи. Около 14:20, по сообщениям очевидцев, грузовой поезд уехал с места, когда машинист дал все необходимые показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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