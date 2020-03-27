Догхантер в капюшоне отравил шесть домашних собак в поселке под Гатчиной

27 Март 2020 2020-03-27T21:37:51+03:00

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В группе «Подслушано Гатчина» во «Вконтакте» хозяева собак, погибших от неизвестной отравы, ищут догхантера. По словам автора публикации, всего погибли уже 6 домашних псов в поселке Карташевская. Яд искусно спрятали в мясные тефтели. Песики ни о чем не подозревали и были рады брошенным к ним из-за забора деликатесам.

Предполагаемый убийца попал на камеры видеонаблюдения. На записях человек в капюшоне неспешной походкой прогуливается вдоль одной из улиц поселка посреди ночи.

- Вероятнее всего, он является местным жителем, и все еще представляет угрозу для ваших домашних животных. Если у вас есть какая-то информация, может быть, вы узнаете этого человека – напишите мне, пожалуйста. Наших собак не спасти, но объединившись. У нас есть шанс предотвратить новые смерти, - пишет автор поста Марина.

У самой девушки погибла среднеазиатская овчарка, которой было 3,5 года. Кобель стал вторым отравленным псом хозяйки. Он никому не мешал и жил в своем вольере.

О трагичных смертях собак рассказали в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

Предполагаемый догхантер, отравивший 6 собак под Гатчиной, попал на камеры видеонаблюдения.Видео: vk.com/mmuraeva

ИСТОЧНИК KP.RU