Пенсионерка похитила шубы и дубленки из комиссионных магазинов в Петербурге

27 Март 2020 2020-03-27T22:08:12+03:00

В Колпино пенсионерка на протяжении 6 лет похищала чужую одежду из комиссионных магазинов. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Колпино пенсионерку обвинили в похищении чужих дубленок и шуб из комиссионных магазинов. Районная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении него. Как оказалось, 61-летняя женщина сотрудничала с комиссионками как предприниматель. Но на протяжении 6 лет она злоупотребляла своим положением, присваивая себе различную одежду клиентов.

- По версии следствия, обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, торговала бывшими в употреблении товарами в комиссионных магазинах. В период с 2013 года по октябрь 2019 года, женщина похищала принятую для продажи одежду, в том числе шубы, дубленки, чем причинила потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 260 тысяч рублей, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Уголовное дело направили в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу. В худшем случае пенсионерке грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU