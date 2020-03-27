Майора полиции в Петербурге обвинили в получении взятки в 500 тысяч рублей

27 Март 2020 2020-03-27T22:39:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд Петербурга отправил в СИЗО майора полиции ОУР УМВД России по Кировскому району по обвинению в получении взятки. Следователи считают, что мужчина, заручившись поддержкой знакомого и еще нескольких неустановленных лиц, предложил помочь избежать заключения под стражу одному подсудимому за разбой.

- Они ввели в заблуждение отца подсудимого, заверив, что могут помочь избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а не нахождения в изоляторе. Более того, сыну мужчины пообещали поменять уголовную статью на менее тяжкую, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Цена вопроса – 500 тысяч рублей, как считают следователи. Они уверены в том, что полицейский получил эти деньги 20 июля 2019 года в машине у универмага «Кировский». Деньги компания потратила на свои нужды. Майор полиции свою вину не признает, в отличие от пособника. Обоих мужчин посадили в следственный изолятор до 25 мая 2020 года. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU