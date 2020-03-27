2020-03-27T23:10:12+03:00
Дом. Семья

Белоснежная ласка дружелюбно позировала посетителям Александровского парка

Резвый зверек посидел в трещине пенька, осматривая гостей [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Александровском парке заметили белоснежную ласку. Фото: vk.com/grib_spbВ Александровском парке заметили белоснежную ласку. Фото: vk.com/grib_spb
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В группе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте» опубликовали фотосессию белоснежной ласки, которую заметили посетители Александровского парка. Резвый зверек никуда не торопился и с удивлением разглядывал своих гостей, позируя на камеру. Он залез в трещину пенька, взяв паузу от скоростных пробежек.

- Звезда нашей сегодняшней прогулки по Александровскому парку Пушкина! Ласка. Договаривались долго, на семечки не купилась, а другого ничего не было. Но потом любопытство пересилило и попозировала немного! – пишет автор фотографий и видео с белоснежным постояльцем парка.

Естественно, ласка не смогла долго усидеть на месте и вскоре убежала по своим делам. Комментаторы фотосессии белоснежного зверька даются диву и рассказывают, что никогда не видели постояльцев Александровского парка так близко.

Напомним, ласки охотно показываются людям и в Павловском парке в Петербурге.

Ласка согласилась на фотосессию. Фото: vk.com/grib_spb

Ласка согласилась на фотосессию. Фото: vk.com/grib_spb

Белоснежная ласка в Александровском парке.Видео: vk.com/grib_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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