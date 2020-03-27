2020-03-27T23:36:08+03:00
Общество

Попрошаек с ребенком вновь заметили на дорогах Петербурга

В этот раз лица с чертами цыганской внешности стояли рядом с Ушаковской развязкой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Ушаковской развязке заметили попрошаек, кидающихся под колеса. Фото: vk.com/unreleased_dtpНа Ушаковской развязке заметили попрошаек, кидающихся под колеса. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Подписчик сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» утверждает, что вновь видел попрошаек с ребенком на дорогах Петербурга. В этот раз хитрую группу заметили рядом с Ушаковской развязкой. По словам очевидца, схема работы все та же – на обочине стоит автомобиль, и люди просят денег якобы на бензин, нагло останавливая другие машины. И снова попрошайки прибегли к помощи маленького ребенка, который, судя по видео, сам активно машет проезжавшим водителям и бегает по дороге.

- Опять у цыган бензин кончился. Это разворот у Ушаковской развязки. Ребенок бегает по дороге, - рассказывает автор видео.

Напомним, «Комсомолка» уже писала про так называемых серийных попрошаек. По словам автомобилистов Петербурга, они каждый раз используют ребенка, с которым бросаются под машины с изрядной частотой, создавая опасные ситуации на дорогах города.

Попрошайки попали на видео. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Попрошайки попали на видео. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Очередные попрошайки на дорогах Петербурга, теперь на Ушаковской развязке.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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