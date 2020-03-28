Водитель «Ниссана» попытался съесть сверток с наркотиками при общении с ДПС на площади Победы

28 Март 2020 2020-03-28T00:16:08+03:00

А у пассажира иномарки нашли трубку для курения некой жидкости

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На площади Победы возле дома №1 задержали водителя и пассажира «Ниссана», у которых были наркотики. За рулем иномарки находился мужчина 1974 года рождения. Он попытался скрыться на машине от инспекторов ДПС, но был пойман.

Причиной такого странного поведения водителя стало запрещенное вещество, спрятанное в кармане джинсов. Как только между ним и сотрудниками ГИБДД завязалась беседа, нервный мужчина понял, что дело «пахнет жареным» и попытался съесть сверток с наркотиками. Но проглотить его он не успел.

При задержании мужчина оказал сопротивление. Фото: vk.com/dorinspb

- Экспертиза установила, что в свертке находился N-метилэфедрон массой 0.98 гр. В багажнике нашли обложку удостоверения «Росгвардия». По факту – внутри только банковские карты, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №1 ГИБДД.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на горе-автолюбителя по 228 статье УК РФ.

Фотографии задержания горе-водителя появились в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU