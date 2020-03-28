Тюнингованную машину с бензобаком в салоне остановили в Петербурге

28 Март 2020 2020-03-28T01:19:24+03:00

Водитель изменил архитектуру автомобиля, но не зарегистрировал это в ГИБДД

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В Петербурге бдительные сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой бензобак был установлен прямо в салоне. Инспекторов сразу привлек внимание подозрительный «гоночный» автомобиль и не зря – водитель не удосужился зарегистрировать изменения в своей "ласточке".

Водителя могут лишить регистрации машины. Фото: vk.com/dorinspb

- Водитель через 10 дней должен приехать в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) на Салова, 66 и зарегистрировать внесенные изменения. Если не приедет - регистрация транспортного средства будет аннулирована, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Напомним, прошлым летом в Петербурге своим тюнингом горожан поразили местные блогеры, создавшие собакомобиль. К слову, у них не было никаких проблем с МРЭО, несмотря на пушистую машину. Для полноты картины парни купили себе карнавальные костюмы в виде собак и в таком виде покатались по улицам Северной столицы.

Обо всем стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU