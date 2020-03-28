В Исаакиевском соборе отменили богослужения с 28 марта до 5 апреля

28 Март 2020 2020-03-28T01:45:45+03:00

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В Исаакиевском соборе приостановят богослужения на период с 28 марта до 5 апреля, как сказано на сайте прихода государственного музея. Исключением сделали лишь 29 марта – в воскресенье решено не отменять Божественную литургию, начинающуюся в 09:25. Ее возглавит настоятель собора митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

- Однако на данный момент не вполне понятна возможность участия в богослужении прихожан. О такой возможности мы сообщим вам позднее, - спешат сообщить на сайте прихода храма.

В руководстве собора подчеркнули, что на них распространяется действие постановления правительства Петербурга о закрытии храмов на неделю из-за коронавируса, поскольку Исаакиевский – все еще государственный музей. Напомним, ранее епархия Петербурга, наоборот, сообщила, что не собирается закрывать храмы для прихожан, несмотря на запрет губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU