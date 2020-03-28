2020-03-28T09:15:16+03:00
Общество

В Петербурге в субботу последний теплый день

Погоду в городе определит приближающийся атмосферный фронт
Лилия КОЗЛОВА
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В субботу, 28 марта, в Петербурге солнечно и до плюс 10 градусовВ субботу, 28 марта, в Петербурге солнечно и до плюс 10 градусовФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Необычно теплая и солнечная неделя в Петербурге заканчивается и уже в воскресенье, 29 марта, в городе ожидается резкое похолодание. А пока в субботу, 28 марта, в Северной столице последний теплый день. Яркое солнце озарило город с самого утра, лучи которого прогреют воздух до плюс 10 градусов. Но уже вскоре все изменится под влиянием атмосферного фронта.

- Погода в Петербурге в субботу, 28 марта, будет определять приближающийся с северо-запада атмосферный фронт. Облаков в небе станет больше, на севере области пройдут дожди. До Санкт-Петербурга они доберутся ближе к вечеру, а ночью местами перейдут в мокрый снег и в снег, - дал прогноз ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, по области 6-11 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 29 марта, температура опустится ниже нуля до минус 2 градусов. Днем поднимется не выше плюс 3 градусов. А уже в понедельник, 30 марта, стоит ждать слабый снег и ночью до 6 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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