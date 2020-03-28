Икона Божьей Матери и мощи Арсения Коневского прибыли в Выборг для молитвы

28 Март 2020 2020-03-28T09:36:32+03:00

Святыни Коневской обители прибыли в Выборг для молитвы перед ними об избавлении от пандемии / Фото: Выборгская епархия

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В Спасо-Преображенский кафедральный собор в Выборге прибыли святыни Коневской обители для молитвы перед ними об избавлении от пандемии коронавируса. Об этом сообщила Выборгская епархия. 27 марта икону Божией Матери и мощи преподобного Арсения Коневского встретил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, который совершил молебен.

- Некогда в истории и более страшные болезни приходили в наше Отечество. И чума, и холера проходили через наши земли! Никто из нас доподлинно не знает будущего, но будем уверены: милость Божия безгранична! Сегодня мы приносим святыни для молитвы о защитит эпидемии, а вокруг этого события слышно много негативных мнений: здесь и скепсис, и отрицание, и ненависть. Мол, соборная, общая молитва в храме, где собирается больше разрешенного числа человек - «глупость, нас спасет только чудо». И скептики сами не знают, на какое чудо надеются, - произнес епископ Игнатий.

В конце молитвы он попросил верующий молиться как о душевных нуждах, так и об избавлении всей земли от болезни.

Напомним, что в Исаакиевском соборе отменили богослужения с 28 марта до 5 апреля в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU