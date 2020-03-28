2020-03-28T10:19:18+03:00
Происшествия

Пьяный водитель перевернул на крышу каршеринг в Красносельском районе Петербурга

ДТП произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников
Лилия КОЗЛОВА
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Каршеринг перевернулся на крышу на Ленинском проспектеКаршеринг перевернулся на крышу на Ленинском проспектеФото: СОЦСЕТИ
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Снова жесткая авария с участием каршеринга произошла в Петербурге. Около пяти часов утра в субботу, 28 марта, в Красносельском районе автомобиль вылетел на газон и перевернулся на крышу. По рассказам очевидцев, которые опубликовали последствия ДТП в социальной сети, водитель остался жив.

- Вирус гнался, он убегал как мог, на всю катушку, - шутят пользователи сети.

ЧП произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. Судя по фотографиям с места аварии, участник ДТП только один. Очевидцы рассказывают, что водитель каршеринга был в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, и-за этого он не справился с управлением и вылетел с дороги на газон.

На месте работали спасатели, а также врачи скорой помощи. На данный момент официального заключения о причинах аварии от управления ГИБДД нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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