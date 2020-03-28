4 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Ленинградской области 28 марта
В Ленинградской области на 28 марта 2020 года количество зараженных коронавирусом увеличилось на четыре человека. Эти данные подтвердил Роспотребнадзор 47-го региона. Среди них – семья из трех человек и еще одна женщина, которая находилась на самоизоляции после контакта с заболевшим.
- Трое заболевших – это семья. Сын, который вернулся из-за границы и его родители. Одна зараженная – женщина, находившаяся на самоизоляции по контакту с заболевшим, - рассказали в администрации Ленинградской области.
Все инфицированные были госпитализированы в стационар и находятся под наблюдением врачей. Об их состоянии на данный момент ничего не известно.
На данный момент уже произведена санобработка подъездов, где жили зараженные. Также у всех контактных лиц были взяты анализы на коронавирусную инфекцию.
Итого количество подтвержденных случаев заболевания в Ленобласти- семь, первая заболевшая – выздоровела.
За сутки в городе на Неве выявлено еще 11 зараженных. Всего в Петербурге и регионе за время пандемии насчитывается 41 зараженный. Шесть из них выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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