2020-03-28T12:53:05+03:00
Происшествия

4 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Ленинградской области 28 марта

Среди заболевших семья из трех человек и женщина, контактировавшая с инфицированных
Лилия КОЗЛОВА
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Количество зараженных коронавирусов в Ленобласти увеличилось на 4 человекаКоличество зараженных коронавирусов в Ленобласти увеличилось на 4 человекаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области на 28 марта 2020 года количество зараженных коронавирусом увеличилось на четыре человека. Эти данные подтвердил Роспотребнадзор 47-го региона. Среди них – семья из трех человек и еще одна женщина, которая находилась на самоизоляции после контакта с заболевшим.

- Трое заболевших – это семья. Сын, который вернулся из-за границы и его родители. Одна зараженная – женщина, находившаяся на самоизоляции по контакту с заболевшим, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Все инфицированные были госпитализированы в стационар и находятся под наблюдением врачей. Об их состоянии на данный момент ничего не известно.

На данный момент уже произведена санобработка подъездов, где жили зараженные. Также у всех контактных лиц были взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

Итого количество подтвержденных случаев заболевания в Ленобласти- семь, первая заболевшая – выздоровела.

За сутки в городе на Неве выявлено еще 11 зараженных. Всего в Петербурге и регионе за время пандемии насчитывается 41 зараженный. Шесть из них выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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