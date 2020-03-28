Полицейский выстрелил в напавшего на его с ножом мужчину в Санкт-Петербурге

28 Март 2020 2020-03-28T13:39:03+03:00

В Петербурге полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с ножом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге сотрудник полиции применил табельное оружие для отражения нападения. В пятницу, 27 марта, стражи правопорядка получил информацию о возможном распространители наркотиков, после чего наряд выехал по указанному адресу для проверки.

- В указанном месте был обнаружен мужчина, который заметив сотрудников полиции начал скрываться и забежал в один из гаражей. В момент, когда один из оперативников предпринял попытку задержать подозреваемого, тот достал нож, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Для того, чтобы отразить нападение, оперативник, согласно закону «О полиции», выстрелил из табельного оружия мужчине в руку, в которой тот держал нож. После этого он сразу же оказал раненному первую медицинскую помощь.

На место была вызвана бригада сотрудников скорой медицинской помощи, мужчину госпитализировали. Нож изъят.

По факту нападения на сотрудника полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Задержанный мужчина проверяется на причастность к наркопреступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU