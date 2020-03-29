Мужчину, спалившего две иномарки, разыскивают в Санкт-Петербурге

29 Март 2020 2020-03-29T17:25:50+03:00

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Сразу два легковых автомобиля – «Мазда-3» и «Рено Логан» - спалил минувшей ночью неизвестный мужчина в Красногвардейском районе Северной столицы. Об инциденте «Комсомолке» рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Сотрудниками полиции было установлено, что в 4:18 утра мужчина в темной куртке с капюшоном поджег канистру с неизвестным веществом и бросил ее в сторону «Мазды», - уточнили в ведомстве. – В результате «Мазда» выгорела полностью, у «Рено Логан» сгорела передняя часть.

Что именно побудило злоумышленника добавить ночи огня, а автовладельцам проблем – какие-то личные мотивы или банальный «сдвиг по фазе» - выясняют правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Максимальное наказание, которое она предусматривает – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU