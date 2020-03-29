Автомобиль БМВ опрокинул на крышу легковушку в Центральном районе Санкт-Петербурга

29 Март 2020 2020-03-29T18:02:55+03:00

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Тяжелое ДТП случилось сегодня, 29 марта, около 11:00 на 3-й советской улице. Два легковых автомобиля не поделили главную дорогу и вступили в тесный физический контакт. О случившемся рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Водитель БМВ, выезжая с Дегтярной улицы, не уступил дорогу, хотя должен был сделать это по правилам, - объясняют свидетели инцидента. – И из-за этого буквально снес легковушку, у которой была главная дорога.

В результате столкновения автомобиль виновника аварии серьезных повреждений (по крайней мере на первый взгляд) не получил, а вот вторая легковушка удара не перенесла и опрокинулась кверху колесами. О состоянии водителей и пассажиров – если они, конечно, были в салонах – на данный момент ничего не известно. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы, а люди в комментариях сетуют на невнимательность автовладельцев.

- Этот перекресток очень опасный, - отметил один из участников обсуждения. – Двигаясь по Дегтярной, водители никогда не смотрят на знаки. Пожалуйста, будьте осторожнее!

ИСТОЧНИК KP.RU