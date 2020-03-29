2020-03-29T18:02:55+03:00
Происшествия

Автомобиль БМВ опрокинул на крышу легковушку в Центральном районе Санкт-Петербурга

О состоянии пострадавших пока не сообщается
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
По предварительным данным, водитель БМВ нарушил правила. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбПо предварительным данным, водитель БМВ нарушил правила. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Изменить размер текста:

Тяжелое ДТП случилось сегодня, 29 марта, около 11:00 на 3-й советской улице. Два легковых автомобиля не поделили главную дорогу и вступили в тесный физический контакт. О случившемся рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Водитель БМВ, выезжая с Дегтярной улицы, не уступил дорогу, хотя должен был сделать это по правилам, - объясняют свидетели инцидента. – И из-за этого буквально снес легковушку, у которой была главная дорога.

В результате столкновения автомобиль виновника аварии серьезных повреждений (по крайней мере на первый взгляд) не получил, а вот вторая легковушка удара не перенесла и опрокинулась кверху колесами. О состоянии водителей и пассажиров – если они, конечно, были в салонах – на данный момент ничего не известно. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы, а люди в комментариях сетуют на невнимательность автовладельцев.

- Этот перекресток очень опасный, - отметил один из участников обсуждения. – Двигаясь по Дегтярной, водители никогда не смотрят на знаки. Пожалуйста, будьте осторожнее!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербургские пожарные призвали горожан оставаться дома ради здоровья других людей
Тройное убийство по горячим следам раскрыли в Ленобласти
Упавшая с крыши многоэтажки доска повредила автомобиль в Калининском районе Санкт-Петербурга
55 человек за сутки госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге
Исаакиевский собор временно закрылся для прихожан после божественной литургии в Санкт-Петербурге
Экс-игрок «Зенита» Максим Астафьев, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии
Автомобиль БМВ опрокинул на крышу легковушку в Центральном районе Санкт-Петербурга
Мужчину, спалившего две иномарки, разыскивают в Санкт-Петербурге
МЧС напомнило петербуржцам об уголовной ответственности за нарушение карантина
Из-за оттепели в лесах Ленобласти проснулись гадюки
Жительница Москвы сожгла в микроволновке 65 000 рублей, когда пыталась обработать их от коронавируса
Более 2 000 человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
Грабитель сломал женщине нос ради бутылки водки в Санкт-Петербурге