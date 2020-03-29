2020-03-29T21:30:08+03:00
Общество

Экс-игрок «Зенита» Максим Астафьев, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии

Сейчас футболист находится в городской инфекционной больнице имени Боткина
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам Астафьева, он надеется скорее вернуться домой. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"По словам Астафьева, он надеется скорее вернуться домой. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"
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«Комсомолка» уже рассказывала, что в числе тех, кто заразился новым коронавирусом в Санкт-Петербурге, оказался известный футболист Максим Астафьев, с 2001 по 2003 год выступавший за клуб «Зенит» и ставший обладателем Кубка Премьер-Лиги. Сейчас Астафьев, как и остальные инфицированные, находится в городской клинической больнице имени Боткина. Сегодня, 29 марта, он написал письмо, в котором обратился к болельщикам и бывшим коллегам:

- Огромное спасибо всем за поддержку! Проблем со здоровьем нет, надеюсь, смогу скоро вернуться домой, - приводит слова футболиста официальный сайт «сине-бело-голубых». - Прошу всех — соблюдайте меры предосторожности, оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких. Благодарю за участие и поддержку футбольный клуб «Зенит», болельщиков петербургской команды и лично Вильяма Оливейру, с которым я учился в Высшей школе тренеров.

Напомним: за сутки в Санкт-Петербурге диагностировали пять новых случаев коронавирусной инфекции. Все заразившиеся доставлены в больницу имени Боткина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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