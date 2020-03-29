2020-03-29T20:36:41+03:00
Происшествия

Упавшая с крыши многоэтажки доска повредила автомобиль в Калининском районе Санкт-Петербурга

Судя по фотографиям, доски падали и раньше - просто не наносили такого заметного ущерба
Сергей ВОЛЧКОВ
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Хорошо, что в этот момент на заднем сидении никого не было. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.Хорошо, что в этот момент на заднем сидении никого не было. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
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Неожиданный и, прямо скажем, совсем не приятный сюрприз автовладельцу, припарковавшему своего железного коня на Светлановском проспекте, 115, преподнес… сам дом. Доска, отломившаяся и рухнувшая с крыши многоэтажки, вдребезги разнесла заднее стекло автомобиля.

- Судя по всему, доска отвалилась от свеса крыши, - рассказали очевидцы случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Там опалубка, которую стелили, чтобы уложить на нее декоративную черепицу. Хотя дом еще не старый – 2002 года постройки.

К сообщению свидетели инцидента приложили фотографию, на которой видно, что свес действительно весь в прорехах: судя по всему, доски падали с крыши и раньше, просто до этого не наносили такого явного и тяжелого ущерба. Владельцу же авто теперь, судя по всему, предстоит долгий и трудный суд с управляющей компанией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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