Тройное убийство по горячим следам раскрыли в Ленобласти

29 Март 2020 2020-03-29T20:56:05+03:00

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Жуткое происшествие случилось в ночь на 29 марта в поселке Сельцо Тосненского района Ленинградской области. В квартире одного из домов сотрудники полиции обнаружили три трупа с колото-резаными ножевыми ранениями.

- Было оперативно возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – Сотрудники начали следственные и розыскные мероприятия.

По горячим следам задержали и подозреваемого: им оказался 29-летний местный житель, безработный и ранее судимый за кражи. Он признался полицейским в том, что в роковую ночь распивал с тремя погибшими алкоголь, а потом зарезал их в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры. Теперь убийце светит до двадцати лет лишения свободы. Решается вопрос о его заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU