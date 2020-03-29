2020-03-29T21:22:09+03:00
Общество

Петербургские пожарные призвали горожан оставаться дома ради здоровья других людей

Фото с призывом они опубликовали в Instagram
Сергей ВОЛЧКОВ
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Петербургские пожарные призвали петербуржцев заботиться о других и не выходить из дома без лишней необходимости. Фото: hwww.instagram.com/_firemachine_Петербургские пожарные призвали петербуржцев заботиться о других и не выходить из дома без лишней необходимости. Фото: hwww.instagram.com/_firemachine_
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Мир параллельно с эпидемией нового коронавируса захватывает новый челлендж: врачи и работники экстренных служб призывают людей оставаться дома, чтобы не разносить заразу по планете. Сегодня, 29 марта, к нему присоединились сотрудники Пожарно-спасательной части № 58 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

- Мы работаем ради вас! – написали пожарные на плакате негласный девиз последних нескольких недель. – Оставайтесь дома ради нас!

Призыв, конечно, важный, вот только петербуржцы прислушиваться к нему не спешат. Первый день «карантинных» каникул для большинство горожан внезапно восприняло как внеплановый отпуск: люди потянулись на шашлыки в парки, в гигантские очереди за корюшкой и в строительные магазины. Между тем в Санкт-Петербурге за минувшие сутки зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусом. Еще два пришлись на Ленинградскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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