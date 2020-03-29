Петербургские пожарные призвали горожан оставаться дома ради здоровья других людей
Мир параллельно с эпидемией нового коронавируса захватывает новый челлендж: врачи и работники экстренных служб призывают людей оставаться дома, чтобы не разносить заразу по планете. Сегодня, 29 марта, к нему присоединились сотрудники Пожарно-спасательной части № 58 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
- Мы работаем ради вас! – написали пожарные на плакате негласный девиз последних нескольких недель. – Оставайтесь дома ради нас!
Призыв, конечно, важный, вот только петербуржцы прислушиваться к нему не спешат. Первый день «карантинных» каникул для большинство горожан внезапно восприняло как внеплановый отпуск: люди потянулись на шашлыки в парки, в гигантские очереди за корюшкой и в строительные магазины. Между тем в Санкт-Петербурге за минувшие сутки зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусом. Еще два пришлись на Ленинградскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»