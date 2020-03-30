Погода на 30 марта в Санкт-Петербурге: холодно, солнечно и небольшой снег

30 Март 2020 2020-03-30T07:53:06+03:00

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Под конец марта в Петербург пришло резкое похолодание. В ночь на понедельник температура опускалась до -6, а по пригородам и до -9 градусов. Днем синоптики не обещают таких морозов, то тоже будет холодно. И, возможно, со снегом.

- 30 марта в Санкт-Петербурге ожидается ясная погода, с небольшой облачностью. Утром и днем в отдельных районах небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-западный и северный, умеренный. Температура в течение дня составит 0…+2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ка поясняет в своем «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус, причиной пришедших заморозков стал холодный атмосферный фронт, движущийся на юго-восток.

Из-за погодных изменений будет холодно и во вторник. Все те же -6 ночью и +1…+3 днем. А немного потеплеет лишь 1 апреля. И это не шутки.

ИСТОЧНИК KP.RU