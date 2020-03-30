Пьяный водитель «Мерседеса» устроил смертельную аварию на КАД с другой легковушкой

30 Март 2020 2020-03-30T08:22:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Инспектора ГИБДД разбираются в обстоятельствах ночной аварии, произошедшей в ночь на 30 марта. Водитель «Шевроле» стал жертвой аварии, которую на Кольцевой автодороге устроил пьяный водитель «Мерседеса».

- Около 04:20 в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга на 105 км. КАД (внешнее кольцо) водитель (с признаками алкогольного опьянения), управляя автомобилем «Мерседес Е-класса», совершил столкновение с двигавшимся впереди во второй полосе движения автомобилем «Шевроле Авео», - сообщает отел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские вызвали скорую помощь, однако водитель «Шевроле» -59-летний мужчина скончался на месте. Сейчас устанавливается точная причина его гибели. Известно, что за рулем «Мерседеса» находился мужчина 1977 года рождения. Его состояние не указывается.

По факту ДТП ведется проверка, которая установит виновника аварии. За инцидент с погибшим ему грозит уголовное дело и несколько лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU