2020-03-30T08:46:46+03:00
Дом. Семья

Натуралист показал уток-поганок, поселившихся в Неве у ледокола «Красин»

Всего в Петербурге водятся три вида этих краснокнижных птиц [видео]
Петр КИБЕР
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У ледокола "Красин" поселилась редкая поганка. Фото: кадр с видео: vk.com/kazdoytvaripopareУ ледокола "Красин" поселилась редкая поганка. Фото: кадр с видео: vk.com/kazdoytvaripopare
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Редкая поганка доплывет до середины Невы, но и такое бывает. Натуралист-биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» показал редких уток-поганок, поселившихся на воде рядом с ледоколом-музеем «Красин».

- Малая поганка занесена в Красную книгу Ленинградской области, а в Петербурге ее нет вообще. Отмечены лишь единичные появления птицы в городе, - рассказывает биолог.

При этом маленькая уточка не особо стесняется присутствия людей, чувствует себя свободно и охотится на корюшку. Добычей миниатюрной уточки стала довольно крупная рыбина.

Местом обитания в Петербурге Малая поганка выбрала живописное место в акватории Невы с видом на Исаакиевский собор.

И хоть этот вид достаточно редкий для города, здесь живут еще двое «родственников» Малой поганки. Это Большая поганка (Чомга) и Красношейная поганка. У них, в отличие от Малой, по весне появляются хохолки. А их брачные игры долгие и красивые.

А вот прозвище «поганки» утки получили за вкус своего мяса. Он неприятен на вкус и отдает рыбьим жиром.

На Неве поселилась краснокнижная утка-поганка.Видео: vk.com/kazdoytvaripopare

ИСТОЧНИК KP.RU

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