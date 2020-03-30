2020-03-30T08:59:56+03:00
Происшествия

В Пушкине девушка на «Порше» столкнулась с «Фольксвагеном» с молодой женщиной за рулем

Тяжелейшие травмы получила автомобилистка из второй иномарки
Петр КИБЕР
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В Пушкине две молодые женщины на иномарках попали в серьезное ДТП.В Пушкине две молодые женщины на иномарках попали в серьезное ДТП.Фото: Алексей ФОКИН
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Две молодые женщины за рулем попали в ДТП с серьезными последствиями в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В ночь на понедельник здесь столкнулись элитный «Порше Макан» и кроссовер «Фольксваген Тигуан».

- Около 00:30 в городе Пушкин на пересечении Октябрьского бульвара с Оранжерейной улицей произошло столкновение двух транспортных средств - легковых автомобилей: «Порш Макан» под управлением женщины 2001 г.р. и «Фольксваген Тигуан» под управлением женщины 1993 г.р.- сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате аварии девушка-водитель «Порше» получила легкие травмы. А вот люди в «Фольксвагене» пострадали сильнее. 29-летний мужчина, ехавший пассажиром, госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 26-летней женщине-водителю понадобилась помощь реаниматологов. Ее увезли на скорой в крайне тяжелом состоянии.

В обстоятельствах аварии разбираются инспектора Госавтоинспекции. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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