В Ленобласти для дезинфекции будут использовать ветеринарное оборудование

30 Март 2020 2020-03-30T10:01:01+03:00

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Управление ветеринарии по Ленинградской области готово предоставить имеющееся в распоряжении оборудование и технику для проведения дезинфекции при коронавирусе. Есть в том числе и автоматическое оборудование, которое работает без участия человека и не ошибается.

- Управление сообщило о готовности предоставить в распоряжение регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу технику, оборудование и специалистов для дезинфекции помещений и территорий, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

В частности, в распоряжении ветслужбы есть генераторы холодного и горячего тумана, распылители, а также автономные установки большой мощности: они работают до полного окончания цикла обработки закрытых и открытых территорий и помещений.

Также в распоряжении ветеринаров есть и спецтранспорт, который также можно использовать для обработки больших площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU