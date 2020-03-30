2020-03-30T10:34:37+03:00
Происшествия

Дерзкая кража из салона связи в центре Петербурга попала на видео

Молодой парень похитил 10 смартфонов на 175 тысяч рублей [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Дерзкое ограбление в салоне связи Санкт-Петербурга попало на видеоДерзкое ограбление в салоне связи Санкт-Петербурга попало на видеоФото: принтскрин видео.
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В Сантк-Петербурге сотрудники полиции раскрыли дерзкую кражу из салона связи, расположенного в самом центре города. Около 16:25 часов в воскресенье, 29 марта, в отдел правоохранителей поступило сообщение от 21-летней девушки, которая работает продавцом-стажером в магазине, о том, что торговую точку обокрали.

- Девушка рассказала, что несколькими минутами ранее в салон сотовой связи, расположенный в доме 64 по Литейному проспекту, вошел неизвестный молодой человек, который стал отвлекать ее и попросил показать мобильные телефоны, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Когда продавец открыла витрину, чтобы показать еще товар парню, тот схватил ее за шею и забрал с полок 10 мобильных телефонов и быстро вышел из магазина. Момент кражи попал на видео. Сумма ущерба составила 175 тысяч рублей.

Спустя несколько часов после кражи, у дома 40 по набережной реки Фонтанки оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

Дерзкое ограбление в салоне связи Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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