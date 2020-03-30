Дерзкая кража из салона связи в центре Петербурга попала на видео
В Сантк-Петербурге сотрудники полиции раскрыли дерзкую кражу из салона связи, расположенного в самом центре города. Около 16:25 часов в воскресенье, 29 марта, в отдел правоохранителей поступило сообщение от 21-летней девушки, которая работает продавцом-стажером в магазине, о том, что торговую точку обокрали.
- Девушка рассказала, что несколькими минутами ранее в салон сотовой связи, расположенный в доме 64 по Литейному проспекту, вошел неизвестный молодой человек, который стал отвлекать ее и попросил показать мобильные телефоны, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Когда продавец открыла витрину, чтобы показать еще товар парню, тот схватил ее за шею и забрал с полок 10 мобильных телефонов и быстро вышел из магазина. Момент кражи попал на видео. Сумма ущерба составила 175 тысяч рублей.
Спустя несколько часов после кражи, у дома 40 по набережной реки Фонтанки оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.
Дерзкое ограбление в салоне связи Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU